Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловские студенты стали обладателями 31 медали чемпионатов профмастерства за шесть лет. Об этом сообщил руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

Помимо этого в копилке орловцев 14 медальонов за профессионализм по итогам национальных и международных чемпионатов профессионального мастерства.

По словам руководителя департамента, с 2021 года Орловская область принимает участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников на платформе «Сириус Курсы» в компетенциях: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия.

Школьники успешно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников. По результатам прошлого учебного года в региональном этапе 211 ребят стали призерами и 43 победителями. В заключительном этапе четыре орловца стали призерами по русскому языку, обществознанию, праву и истории.

В этом учебном году Всероссийская олимпиада проходит по 24 предметам школьной программы. Победителями и призерами школьного этапа стали 17 тысяч орловцев, а победителями и призерами муниципального этапа – 2,5 тысячи, 852 обучающихся приняли участие в региональном этапе.

Алексей Карлов также рассказал, что в 2022 году количество орловских участников международных, всероссийских, региональных, межвузовских студенческих научных конференций увеличилось в два раза.