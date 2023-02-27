Фото: Троицкий Оптина женский монастырь Болхова

Орловцы помолились о павших воинах. Богослужение прошло на Кривцовском мемориале в Болховском районе.

Благодарственный молебен совершили в День защитника Отечества, 23 февраля, по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Богослужение совершил настоятель храма святителей Афанасия и Кирилла Александрийских города Болхова иерей Сергий Клягин. Вместе с ним в этот день молились игумения Евфалия (Мастепанова) с сестрами Троицкого Оптина женского монастыря, болховчане и паломники. После молебна была отслужена лития по всем погибшим воинам.

В этот же день второй молебен провели в строящемся воинском скиту Троицкого Оптина монастыря в поселке Березуй близ Кривцовского мемориала.