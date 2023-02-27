Фото: Завод ПРОТОН

В Орловской области школьники и студенты создают первый в мире спутниковый сканирующий зондовый микроскоп. Проект приобрел всероссийский масштаб.

Такой информацией поделился руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

По словам чиновника, над созданием механизма работают обучающиеся научного кружка «Основы нанотехнологий» центра «Созвездие Орла» совместно со студентами вузов.

Проект, запущенный три года назад, поддержал Фонд содействия инновациям.

С помощью нового программного обеспечения, которое позволит получать и передавать данные в виде снимков зондового микроскопа, можно будет контролировать температуру и управлять космическим аппаратом.

В настоящее время юные орловские изобретатели проходят обучение и готовятся к соревнованиям в рамках конкурса «Кибердром», организованного Министерством промышленности и торговли РФ.