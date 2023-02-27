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В Орловской области снизилась цена на дизельное топливо. Орловские антимонопольщики подвели итоги мониторинга розничных цен на автомобильное топливо.

Так, по информации пресс-службы орловского УФАС, в период с шестого февраля по 19 февраля 2023 года отмечено снижение розничных цен на дизельное топливо, реализуемое в сети АЗС «Газпром» и «Petrol». Стоимость одного литра зимнего дизельного топлива на АЗС «Газпром» снизилась на один рубль (1,74%), на АЗС «Petrol» – на 3,2 рубля, что составляет 7,4%.

На АЗС других сбытовых компаний розничные цены на автомобильное топливо остались на прежнем уровне.

Напомним, в начале февраля 2023 года цены на дизельное топливо на некоторых АЗС увеличивались.