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В Орловской области возбудили уголовное дело по нарушению обращения с опасными отходами. Ход следствия контролирует председатель СК России Бастрыкин.

С июня 2019 года, как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета, ООО «Экостройсервис» для захоронения принятых отходов ненадлежащиим образом эксплуатирует Мценский полигон твердых бытовых отходов, расположенный в границах земельного участка по улице Болховской города Мценска Орловской области.

Следствие установило, что обустройство и эксплуатация полигона не отвечают экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям безопасности. Кроме того, не обеспечен технологический цикл по изоляции отходов, отсутствуют необходимые препятствия выделению вредных веществ в атмосферу, не обустроена дренажная система, локальные очистные сооружения для очитки фильтрационных, поверхностных и дренажных вод. К тому же отсутствует целостное ограждение свалки.

Ранее на ухудшение экологической ситуации из-за появления полигона жаловались жители Мценска.