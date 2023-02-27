Погибшего при спасении подростка орловца посмертно наградили медалью

Фото: "Телеграммы из Орла"

27 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награду вдове орловского героя Павла Клюева. В мае прошлого года мужчина спас тонущего подростка, но, к сожалению, сам при этом погиб. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

- Это поступок настоящего мужчины, настоящего героя. Хочу обратиться со словами благодарности и поддержки к вдове, Анжеле Вячеславовне Клюевой - поступок вашего мужа никого не оставил равнодушным. На вашу долю выпало самое тяжелое - потеря родного близкого человека. И вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и участие, - обратился Андрей Клычков к супруге погибшего мужчины.

Павел Васильевич Клюев Указом Президента РФ от 17 ноября 2022 года №830 посмертно награжден медалью за спасение погибавших.