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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:35

В Орловском военно-историческом музее открылась фотовыставка военного репортера Александра Карлова

Экспозиция получила название «Непокоренные»
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

В Орловском военно-историческом музее открылась фотовыставка военного репортера Александра Карлова. Экспозиция получила название «Непокоренные».

С началом специальной военной операции Александр Карлов побывал во всех ее горячих точках: Мариуполе и Северодонецке, в районе Авдеевки и других смертельно опасных местах.

– В ЛДНР самое главное – люди: стойкие, добрые, отзывчивые. За них искренне переживаешь. Жизнь, работа, учеба под обстрелом. Невозможно привыкнуть, но теперь надежда есть, что спецоперация все изменит. Война закончится, – говорит автор выставки.

Александр Карлов родился в небольшой деревне Маркино Колпнянского района. Профессией оператора овладел в стенах орловской телерадиокомпании.

Впервые репортер оказался на Донбассе в 2014 году. Находясь в командировках, он освещает происходящие там события.

Экспозиция представлена по адресу: город Орел, улица Нормандия-Неман, дом 1.

Возрастное ограничение 12+