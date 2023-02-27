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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 8:27

В ДТП под Орлом погиб 61-летний мужчина

Авария произошла 25 февраля на автодороге «Болхов- Орел- Витебск»
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В ДТП под Орлом погиб 61-летний мужчина. Авария произошла 25 февраля на автодороге «Болхов- Орел- Витебск».

По данным региональной Госавтоинспекции, в пятом часу утра 61-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива" в районе 34 километра дороги не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина скончался на месте.

С 23 по 27 февраля на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых шесть аварий с пострадавшими, в результате которых 15 человек получили телесные повреждения.