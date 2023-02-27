Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области в лобовом столкновении двух внедорожников пострадали семь человек. Среди них два ребенка.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла днем 23 февраля на автодороге «Болхов-Орел-Витебск». 44-летний водитель

автомобиля "Ваз 21214" ехал по дороге со стороны села Знаменское в направлении пгт Хотынец. В районе 39 километра мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Шевроле Нива" под управлением 66-летнего водителя.

В результате ДТП водителей обеих машин госпитализировали. Травмы получили еще пять пассажиров "Ваз": 32-летний мужчина, 28-летняя девушка, 45-летняя женщина, 11-летний мальчик и двухлетняя девочка.

С 23 по 27 февраля на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых 15 человек получили телесные повреждения.