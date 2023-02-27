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Орловцев благословили на начало Великого поста. Митрополит Тихон провел службу в Ахтырском кафедральном соборе.

Великая вечерня с чином прощения прошла 26 марта. В этот день православные христиане отмечали Прощеное воскресенье. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

В Ахтырском кафедральном соборе собрались настоятели и клирики храмов Орловской епархии, монашествующие, прихожане.

По православной традиции после пения великого прокимна и закрытия Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.

В завершение вечерни митрополит Тихон обратился с Архипастырским словом и прочитал молитву на начало поста. Затем Тихон и духовенство испросили прощения друг у друга и у прихожан.