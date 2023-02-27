Фото: Ольга Супонева

Орловцев призвали не паниковать из-за звука сирен. 1 марта во всех муниципалитетах проверят систему оповещения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вой стационарных и выносных сирен жители Орла и области смогут услышать с 10.30 до 12.00. Распоряжение о проведении комплексной проверки готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и комплексной системы экстренного оповещения дано Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области.

- Убедительно просим горожан сохранять спокойствие! Это ПЛАНОВАЯ проверка, а не призыв к действию! Повторяем: без паники!, - подчекнули в пресс-службе мэрии Орла.