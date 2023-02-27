Фото: Орловский областной колледж культуры и искусств

Скончался экс-директор Орловского колледжа культуры и искусств Виктор Шламов. Информация о смерти Виктора Ивановича появилась в сообществе Орловского областного колледжа культуры и искусств.

Администрация, преподаватели, сотрудники и студенты учебного заведения выразили глубокое соболезнование родным и близким Виктора Шламова.

- Множество творческих дорог было пройдено коллективом вместе с ним. Особенно ценен был его безукоризненный вкус и острый взгляд в таком сложном и важном деле, как руководство вокально-хореографическим коллективом "Веселая слобода". Именно здесь проявились его лучшие качества руководителя и воспитателя. Творческий коллектив под его руководством стал лауреатом и дипломантом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Принял участие в культурной программе зимних Олимпийских игр в Сочи. Выступления на одной сцене с лучшими коллективами России - незаменимая творческая школа для юных артистов, - говорится в сообщении.

По словам сотрудников и студентов Орловского областного колледжа культуры и искусств, Виктор Иванович всегда будет для них примером безграничной преданности своей профессии, милосердия, веры и мудрости.