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Стал известен мартовский график выплат соцпособий в Орловской области. Пособия поступят на счета орловцев с 6 по 28 марта.

По информации пресс-службы Департамента социальной защиты Орловской области, с 6 по 9 марта орловцам придет ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет, выплата на третьего и последующего ребенка, детское пособие из областного бюджета. Кроме того, придут ежемесячные и единовременные пособия многодетным семьям, маткапитал для многодетных семей, выплаты к пенсии многодетным матерям, и выплата взамен "Подарка новорожденному".

После, с 10 по 15 марта придет компенсация по оплате коммуналки для многодетных семей, ежемесячная выплата орловцам, получающим региональные меры социальной поддержки, компенсация по ЖКУ получателям таких мер и по федеральным обязательствам. Орловцем также будут начислены индивидуальные доплаты к пенсиям, пособие семьям Героев России (посмертно), компенсация расходов за капремонт отдельным категориям орловцев.

С 24 по 28 марта жителей региона ожидает субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, которая начисляется индивидуально. Помимо этого еженедельно будет перечисляться выплата безработным гражданам.