Фото: Андрей Клычков

Орловцам из ремонтного батальона доставили гуманитарный груз. В посылку вошло все необходимое для работы подразделения.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях. По словам главы региона, мобилизованным орловцам передали продуты питания, сигареты, личные посылки от родных, спецодежду, гайковерты, сверлильные станки, инструменты и смазочные материалы.

Посылку для военнослужащих формировали жители Болховского района, а на передовую ее доставили советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев и глава района Николай Чиняков.

- Ребята трудятся не покладая рук, чтобы боевая техника не подводила,

всегда работала и защищала. Да, у противника на службе натовское вооружение, настроенное на наше уничтожение. Но у нас тоже есть чем «крыть», а самое главное – есть народная поддержка. И я бесконечно горжусь нашими людьми!, - написал Андрей Клычков.