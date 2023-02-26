В Орле больше недели не могут найти пропавшую 40-летнюю женщину

Фото: поисково-спасательный отряд «Сармат».

В Орловской области разыскивается без вести пропавшая 40-летняя Нина Чернышева. 15 февраля 2023 года женщина ушла из дома в Орле, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Сармат».

На вид Нине 40 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темно-каштанового цвета. На щеке женщины есть большая родинка.

В день пропажи орловчанка была одета в серый свитер, черные штаны и темно-синюю куртку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8 (4862) 222075, 222301 или 02 (с мобильного – 102).