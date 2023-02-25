В орловском селе капитально отремонтируют ФАП

Фото: Нина Соколова

В 2023 году в фельдшерско-акушерском пункте в селе Смирные Покровского района Орловской области проведут капитальный ремонт. Такая информация появилась на портале Госзакупок.

Подрядчику предстоит провести капремонт фасада и крыши здания, а также работы внутри ФАПа. Помимо этого, будет проведен капремонт электроснабжения, внутренних и наружных сетей водопровода и канализации, отопления и вентиляции. Начальная цена контракта составляет 4,1 миллиона рублей.

Подрядчика определят 22 марта. Работы планируют завершить до 3 августа 2023 года.