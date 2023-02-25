Орловский губернатор Андрей Клычков попал под санкции США

Фото: тг-канал "Губернатор Клычков"

24 февраля Госдепартамент США ввел санкции в отношении ряда глав регионов РФ, в том числе губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава Орловщины прокомментировал попадание в санкционный список в своих соцсетях. По словам губернатора, введенные в отношении него и ряда других глав регионов санкции показывают, что у Госдепа заканчиваются инструменты для влияния на Россию. Попытки забросать российских политиков очередными санкционными «пакетами» Клычков назвал невразумительными.

- Я уже неоднократно говорил, что всегда буду со своей страной. Никаких активов за рубежом у меня нет. Поэтому персональные санкции от властей США никак не могут повлиять на меня и мою деятельность. Как гражданин своей страны я вкладываюсь в развитие Родины, где мой дом, семья и дети, - написал Клычков.

Глава региона также отметил, что Россия сегодня вполне успешно живет под санкциями, используя их на благо развития отечественной экономики.

- Расцениваю санкции американских «коллег» как свидетельство, признание эффективности нашей совместной с жителями работы во имя поддержки российской Армии. Значит мы все делаем правильно. Работаем дальше, - заключил Клычков.