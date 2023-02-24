В Орловской области автоинспекторы помогли водителю сломавшегося на трассе грузовика

Фото: УМВД России по Орловской области

Орловские автоинспекторы помогли водителю сломавшегося на трассе грузовика. Большегруз заглох поздно вечером на пустынной дороге.

Инцидент произошел 23 февраля. Большегруз "Volvo FH" направлялся из города Ефремов в Орел и заглох недалеко от деревни Золотарево Залегощенского района. В праздничный день машин на трассе практически не было, поэтому и помощи попросить автомобилисту было не у кого. Кроме того, на этом участке дороги не ловила сотовая связь.

На стоящий грузовик обратили внимание сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району, которые находились на маршруте патрулировавния. Полицейские пересадили мужчину в служебный автомобиль, и пока тот отогревался, нашли грузовой эвакуатор, чтобы оттранспортировать большегруз в Орел. Во избежание ДТП, автоинспекторы сопровождали автомобиль до областного центра.

- По прибытию в город полицейские помогли найти водителю большегруза гостиницу, после чего вернулись на маршрут патрулирования, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина выразил благодарность стражам порядка в социальных сетях и попросил поощрить неравнодушных автоинспекторов.