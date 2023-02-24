Фото: УМВД России по Орловской области

В Орловской области задержали трех мужчин, перевозивших огнестрельное оружие. Автомат и магазины с патронами они собирались сбыть.

Иномарку с двумя мужчинами сотрудники Госавтоинспекции остановили в Кромском районе. Машина ехала по полю в сторону трассы. В ходе осмотра полицейские обнаружили в автомобиле автомат, а также три магазина, снаряженных патронами. На место прибыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что водителем оказался 37-летний житель Приволжского федерального округа, а пассажиром – 44-летний иностранец.

Также было установлено, что эти двое мужчин были в сговоре с еще одним подельником – 40-летним москвичом. Оружие они собирались перевезти из столицы в Белгород.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников.