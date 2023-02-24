Фото: Нина Соколова

Несовершеннолетний орловец и его подельник украли металл со стройки. Теперь им грозит штраф.

Мужчина, обратившийся в отдел полиции, рассказал, что с территории стройки в переулке Привокзальном, неизвестные похитили принадлежащие ему металлические изделия. По словам 39-летнего орловца, сумма имущества составила около 14 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались 17 и 28-летний жители Орловского муниципального округа.

Полицейские выяснили, что ночью орловцы перелезли через забор и похитили металлические изделия. Впоследствии они сдали украденное в пункт приема металлолома.

В отношении грабителей завели уголовное дело. В настоящее время следствие продолжается.