Фото: Ольга Супонева

Орловцы смогут сдать вторсырье на переработку. «Экосбор» пройдет 25 февраля в Орле.

В ходе экологической акции жители областной столицы смогут сдать макулатуру (газеты, журналы, офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, книги), ПЭТ-бутылки, пластик с маркировкой 02hpde (флаконы от бытовой химии, шампуней, косметики, канистры от молока, масла, удобрений и технических жидкостей), алюминиевые банки, упаковочную пленку ПВД, фасовочные пакеты из магазинов, пакеты-майки, книги и крышки.

Помимо этого, орловцы могут принести в пункт сбора товары для творчества, которые передадут детям из центра «Равные».

Пункты приема будут работать в Северном районе, у памятника Металлургам («Алеша») – с 11.00 до 12.00, в Микрорайоне Болховский на улице Графа Киселева, 3 – с 12.00 до 13.00; в Микрорайоне Наугорский на улице Приборостроительной, 45 (стадион Аршавина) – с 12.00 до 13.00, в Советском районе на улице Октябрьской, (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф) – с 11.30 до 12.30, в Железнодорожном районе в сквере «Юность» – с 11.15 до 12.15, в Микрорайоне Зареченский на улице Бульвар Молодежи, 6 – с 11.45 до 12.45, в Заводском районе на Комсомольской площади, улице Комсомольской, 95– с 11.30 до 12.30.

Вырученные средства от сдачи собранных вторичных отходов отправятся на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.