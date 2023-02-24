Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловская область передала военнослужащим пятитонный гуманитарный груз. В зону дислокации войск его отвез мэр Орла.

Такую информацию сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Груз собран совместными усилиями патриотического актива Орла. Военным передали генераторы, антенны, аккумуляторы, тепловизоры, тепловизионный прицел Arkon, пауэрбанки, печи-буржуйки, бензопилы, топоры, шуруповерты, строительные инструменты, газовые баллоны и газовые плитки. Кроме того, военнослужащие получили блиндажные свечи, спальные мешки, термоодеяла, тактические перчатки, зимние костюмы, термобелье, берцы и резиновые сапоги, рюкзаки, шапки и дождевики. По словам главы региона, посылка собрана на основании списков самих солдат и с учетом смены погодных условий, к которым необходимо быстро адаптироваться.

В обязательном порядке собраны аптечки и медикаменты. Участникам СВО вручили продукты питания, консервы, паштеты, кофе, чай, сладости и сигареты.

– Груз получился значительным, а самое главное – крайне ценным для наших бойцов. Ребята всегда могут быть уверенными в нашей поддержке, – написал в соцсетях Андрей Клычков.