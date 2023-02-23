Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле провели первый форум против абортов. Он получил название «Сохраним жизнь».

Форум, посвященный проблематике абортов, состоялся 22 февраля. Участие в нем приняли губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, митрополит Орловский и Болховской Тихон, а также врачи, представители власти, студенты, педагоги – всего порядка 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Искренне рассчитываю, что форум придаст новый импульс созидательным общим усилиям государства, ответственного предпринимательства и граждан, и, конечно, нашего медицинского сообщества – усилиям, направленным на реализацию перспективных общественных проектов и инициатив, сплочение российского общества на базе традиционных духовно-нравственных ценностей, – обратился к присутствующим глава региона.

Случаев прерывания беременности в Орловской области становится меньше. В этом направлении регион проводит определенную работу. Одной из мер является открытие Семейных МФЦ, где будущим родителям помогают справиться с различными проблемами.