Фото: Сергей Лежнев

В Орловской области открылся сбор очередной посылки для бойцов СВО. На ее формирование уйдет четыре дня.

Гуманитарный груз собирают по поручению главы региона. Его отправят сразу в две точки проведения СВО. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

– Бойцы, для которых он предназначен, долго время не выходили на связь, и как только удалось наладить контакт, сразу попросили о помощи, – рассказал советник главы региона.

Так, военным нужны бинокли, бензопилы, фонари, множество инструментов, лопаты саперные, строительные материалы, газовые горелки и баллоны, тепловизоры, теплая одежда, спальные мешки, плащи-палатки, аптечки, предметы личной гигиены, сигареты.

В дополнение солдаты просят: два дизельных генератора, кубы для питьевой воды, домкраты на 12 и 20 тонн, наборы ключей для военных автомобилей, радиаторы на УРАЛ 4230 и КАМАЗ 1260, АКБ, лампочки и фильтры.