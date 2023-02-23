Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловский депздрав прокомментировал ситуацию с ДТП со скорой помощью. Водитель должен будет выплатить штраф.

Ответ был дан на резонансное видеообращение водителя скорой помощи, в котором он рассказал о происшествии с одним из его коллег. Водитель кареты скорой помощи попал в ДТП на перекрестке улиц Октябрьской и 60-летия Октября. Машина медиков ехала на вызов с включенными мигалками и звуковыми сигналами, однако один из автомобилей не пропустил медиков на повороте, из-за чего и произошло столкновение. Водитель теперь будет обязан возместить учреждению понесенные затраты за ремонт скорой.

– По правилам дорожного движения, даже если скорая двигается с включенным маячком и сиреной, водитель должен убедиться, что его видят и пропускают другие участники дорожного движения. Ремонт авто пострадавшей будет в рамках страховки. Ремонт машины скорой будет произведен за счет средств учреждения, затем учреждение по закону обязано выставить иск о возмещении понесенных затрат к виновнику ДТП, и уже суд вынесет решение, в том числе, и о сумме взыскания, – заявили в региональном депздраве.