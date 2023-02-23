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НовостиОбщество23 февраля 2023 9:58

Орловские росгвардейцы навестили луганских школьников

Дети подготовили для гостей небольшой концерт, подарили рисунки и сувениры
Ирина КАБАНОВА
Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Орловские росгвардейцы поздравили луганских школьников с Днем защитника Отечества. Дети подготовили для гостей небольшой концерт, подарили рисунки и сувениры.

О визите сотрудников и военнослужащих подразделений Управления Росгвардии по Орловской области, выполняющих задачи специальной военной операции, в одну из школ Луганска рассказали в пресс-службе ведомства. Росгвардейцы поблагодарили коллектив образовательного учреждения за теплый прием и рассказали школьникам об истоках войск правопорядка, которые связаны с Орловщиной. Во время беседы ребята также узнали о службе в Росгвардии, возможности получить высшее образование в военных институтах и истории правоохранительного ведомства.