Орловские росгвардейцы навестили луганских школьников

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Орловские росгвардейцы поздравили луганских школьников с Днем защитника Отечества. Дети подготовили для гостей небольшой концерт, подарили рисунки и сувениры.

О визите сотрудников и военнослужащих подразделений Управления Росгвардии по Орловской области, выполняющих задачи специальной военной операции, в одну из школ Луганска рассказали в пресс-службе ведомства. Росгвардейцы поблагодарили коллектив образовательного учреждения за теплый прием и рассказали школьникам об истоках войск правопорядка, которые связаны с Орловщиной. Во время беседы ребята также узнали о службе в Росгвардии, возможности получить высшее образование в военных институтах и истории правоохранительного ведомства.