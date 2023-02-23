В Орле к стеле возложили Гирлянду Славы

Фото: пресс-служба адинистрации Орла

В Орле возложили Гирлянду Славы. Торжественное мероприятие прошло на бульваре Победы у стелы «Город воинской славы».

Память героических предков почтили первые лица города и области, а также бойцы СВО: гвардии сержант ВДВ России Марлен и мединструктор Алексей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир. В нашей памяти навсегда сохранятся подвиги многих поколений воинов-защитников, их безграничная преданность и любовь к родной земле, - обратился Марлен. – Сегодня мы снова отстаиваем свое право на жизнь – жизнь и независимость русского народа. Мы ведем бой с теми, кто порочит память наших дедов. Уверяю: все поставленные президентом России задачи будут выполнены, враг будет разбит, победа будет за нами!».

Военнослужащий также поблагодарил всех земляков, которые оказывают помощь – от детей, которые пишут письма, и до взрослых, которые посылают более серьезный груз.