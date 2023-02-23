Орловский священник причастил раненых участников СВО

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В преддверии Дня защитника Отечества благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов побывал в одном из госпиталей в ЛНР, где проходят курс лечения раненые участники СВО. Об этом сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Отец Александр поздравил военнослужащих с наступающим праздником и передал им необходимые лекарства, средства реабилитации, медтехнику, средства гигиены, продукты, молитвословы, пояски с 90-м псалмом и детские письма. Груз собрали местные жители и прихожане орловских храмов.

Помимо этого, священник на протяжении двух дней совершал богослужения в молельной комнате. За это время причаститься Святых Христовых Таин смогли как раненые бойцы, так и персонал медбата.

В следующий визит отец Александр планирует привезти в госпиталь дополнительное медоборудование и лекарства.