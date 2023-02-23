Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Скончалась организатор педиатрической службы Орловской области Софья Лифшиц. Ей было 95 лет.

О кончине старейшего орловского врача-педиатра сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Всю свою жизнь она посвятила детям. Сначала работала педиатром на участке и в стационаре детской больницы, позже заведовала детскимкардиоревматологическим отделением. Затем стала главным внештатным педиатром облздравотдела. Софья Адольфовна посвятила детскому здравоохранению Орловщины более полувека своей жизни, пройдя большой и сложный путь от первых ступеней детского врача по вызову до самых высоких вершин в практической педиатрии, - рассказали в депздраве.

По воспоминаниям коллег, Софья Адольфовна всегда училась чему-то новому: организовывала конференции, участвовала в выпуске сборников научно-практических конференций, выступала с докладами по обмену опытом.