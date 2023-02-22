Фото: Нина Соколова

Пятеро телефонных мошенников выманили у орловцев почти 16 миллионов рублей. Теперь аферисты пойдут под суд.

С октября по ноябрь 2021 года пятеро аферистов орудовали в Орловской области. Они звонили местным жителям, представляясь работниками банков или сотрудниками полиции. Мошенники предлагали своим жертвам обезопасить свои сбережения и, кроме того, убеждали оформить кредит.

Попавшись на их удочку, шестеро орловцев перевели деньги на различные счета. В общей сложности обманным путем телефонные аферисты заполучили свыше 15,6 миллионов рублей.

- В прокуратуре Орловской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти членов организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), - сообщили в региональной прокуратуре.

Дело по существу рассмотрит Советский районный суд.