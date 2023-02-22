Орловские силовики и правоохранители уточнили план эвакуационных мероприятий

Фото: "Телеграммы из Орла"

22 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков провел заседание регионального оперативного штаба. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

На заседании присутствовали руководители силовых структур и правоохранительных органов региона. Они рассмотрели вопросы, связанные с уточнением плана эвакуационных мероприятий Орла.

Кроме того, участники заседания обсудили принятые меры по приведению подвалов многоквартирных домов, подходящих для укрытия населения, в надлежащее состояние.

Также были рассмотрены результаты анализа и предложений по сокращению угроз безопасности функционирования объектов железнодорожного транспорта.

Напомним, в Орловской области создана интерактивная карта укрытий. В ней указаны все места, которые жители смогут при необходимости использовать в качестве укрытия.