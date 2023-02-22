Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле юным уроженцам ЛДНР и Херсона вручили паспорта. Церемония вручения документов прошла в актовом зале Управления по вопросам миграции УМВД.

Свои первые паспорта из рук начальника регионального УМВД Юрия Савенкова сегодня получили 16 орловцев и девять соотечественников, ранее прибывших на Орловщину из Донецкой, Луганской Народных Республик и Херсонской области.

Почетные гости вручили собравшимся документы, тексты Конституции Российской Федерации, а также пожелали юным россиянам быть достойными гражданами своей страны и с честью носить это почетное звание.

- Для участников мероприятия была подготовлена небольшая праздничная программа. Завершилась встреча общим фотографированием на память о торжественном событии, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.