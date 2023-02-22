Фото: скриншот из видео Андрекя Клычкова

Орловские бойцы СВО поздравили земляков с Днем защитника Отечества. Видео поздравления опубликовал губернатор Андрей Клычков.

Сотрудники боевых спецподразделений из зоны СВО пожелали орловцам богатырского здоровья, уверенности в себе, тепла семейного очага, а также поблагодарили всех неравнодушных жителей региона за оказанную гуманитарную помощь.

- Мы же, в свою очередь, также поздравляем наших бойцов с праздником и говорим им огромное спасибо за доблесть, мужество и отвагу в их нелегком ратном деле. Спасибо вам, наши защитники! Победа будет за нами!, - написал глава региона.

Напомним, в настоящее время в Орловской области собирают сразу пять посылок для участников СВО. В планах закупить тактические перчатки, разгрузочные жилеты, теплые толстовки, носки, нижнее белье, джентельменские наборы, бензопилы, гвозди, блиндажные свечи, маскировочные сети, горелки, плащ-палатки, ноутбук, квадрокоптер, сварочный аппарат, шуруповерты, болгарки, продукты питания, медикаменты и многое другое.