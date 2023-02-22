Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле в район Выгонки пустят автобусы ТТП. Дополнительный транспорт выйдет на маршруты в середине марта.

Такая информация прозвучала 22 февраля на сессии городского Совета. На плохое транспортное обслуживае района пожаловалась депутат по округу № 7 Марина Франко. Как сообщает пресс-служба орловского горсовета, народный избранник рассказала, что в сильные морозы орловцы вынуждены долго ждать автобус № 48, теперь прибавился еще и 15 маршрут.

Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров рассказал, что для МУП ТТП приобретены дополнительно 20 ЛИАЗов, которые выпустят на городские маршруты, в том числе на 48 и 15:

- Параллельно с этим идет набор водителей в ТТП. С 1 февраля им увеличена заработная плата. Постепенно штат набирается, порядка 10 водителей за неделю, - отметил Ничипоров.

Председатель городского Совета Василий Новиков рекомендовал городской администрации заняться решением вопроса незамедлительно и после заседания дать ответ в горсовет.