Орловская прокуратура рассмотрела более 17 тысяч обращений местных жителей. Ведомством вынесено свыше четырех тысяч актов прокурорского реагирования.

Так, за прошлый год органы прокуратуры разрешили 17486 обращений. В основном они касались несоблюдения законодательства в сферах ЖКХ, здравоохранения, трудовой и жилищной сферах и других. Всего было удовлетворено 4034 обращения. В прокуратуру для восстановления своих прав обращались инвалиды и пенсионеры. Значительная часть жалоб касалась ненадлежащего обеспечения льготными лекарствами.

Кроме того, проверки прошли и в сфере трудоустройства орловцев. Выяснилось, что некоторые работодатели не заключали трудовой договор, не соблюдали сроки выплаты зарплаты, не выплачивали положенную компенсацию. По всем фактам были внесены меры прокурорского реагирования.

По информации прокуратуры Орловской области, были пресечены факты ненадлежащего оказания жилищно-коммунальных услуг, бездействия управляющих компаний по содержанию и текущему ремонту жилья, нарушения порядка и размера начисления коммунальных платежей. Также после вмешательства прокуратуры переселили жителей аварийных домов и предоставили сиротам положенные квартиры.