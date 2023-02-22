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В Орловской области расширили область действия указа о выплатах военным, получившим ранение в СВО. Единовременное пособие полагается и бойцам, раненным в Запорожской и Херсонской областях.

Документ опубликован на сайте правительства Орловской области.

Жители региона, раненные в зоне СВО, могут получить единовременную выплату независимо от степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Для этого необходимо направить заявление в течение 12 месяцев после контузии, травмы или увечья. Выплата составляет 500 тысяч рублей.

– Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года, – сказано в документе.

Теперь в указе губернатора появились новые пункты. Это Херсонская и Запорожская области. Контроль за исполнением указа возложен на заместителя главы региона по социальной политике.