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Двум орловцам после прокурорской проверки аннулировали водительские права. Мужчины имели медицинские ограничения к управлению автомобилем.

В феврале прошлого года орловцы были поставлены на учет в БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» с диагнозом, который препятствует безопасному вождению. При этом у обоих были действующие водительские удостоверения сроком действия.

– По результатам проверки прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении права мужчин на управление транспортными средствами, признании недействительными водительских удостоверений и внесении соответствующих сведений в информационный банк данных, – заявили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Глазуновский районный суд иск прокурора удовлетворил. Обжаловать приговор мужчинам не удалось.