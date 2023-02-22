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НовостиОбщество22 февраля 2023 8:59

На финансирование национальных проектов в Орловской области направили еще 250 миллионов рублей

Общая сумма расходов составляет 8,8 миллиардов рублей
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

На финансирование национальных проектов в Орловской области направили еще 250 миллионов рублей. Общая сумма расходов составляет 8,8 миллиардов рублей.

Такую информацию сообщил заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

На благоустройство городской среды в городе Ливны и Свердловском районе будет направлено 170,8 миллионов рублей. На интеллектуальную транспортную систему в Орле направят 69,5 миллионов. На капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов предусмотрено 12 миллионов рублей.

На сегодняшний день расходы на реализацию нацпроектов составили более миллиарда рублей или 12% от предусмотренного объема. В 2022 году аналогичный уровень расходов был достигнут только в апреле.