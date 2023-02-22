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НовостиОбщество22 февраля 2023 8:26

Орловские суды удовлетворили более трех тысяч прокурорских исков

Общая сумма их составила около 74 миллионов рублей
Елена Зябкина
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Орловские суды удовлетворили более трех тысяч прокурорских исков. Общая сумма их составила около 74 миллионов рублей.

Прокуратура Орловской области обобщила результаты работы по предъявлению исков и заявлений в суд.

Так, судами удовлетворено более 1 200 исков о восстановлении на лекарственное обеспечение, свыше 300 – в сфере ЖКХ, более 250 – в сфере безопасности дорожного движения, 156 – о защите собственности, 94 – о восстановлении законности при реализации нацпроектов.

Прокуратура отстаивала права детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Принимались меры и в защиту прав граждан на охрану труда.

– В 2022 году судами удовлетворено 84 заявления по защите трудовых прав граждан на сумму 4,6 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.