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Власти Орла выполнили более двух тысяч просьб членов семей мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин.

Просьбы касались юридических и бытовых аспектов, а также медицинского сопровождения и социальных гарантий.

Президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию 21 февраля распорядился закрепить за каждой семьей военнослужащих кураторов, к которым можно обратится по любым социальным вопросам.

Как отмечает Юрий Парахин, в Орле уже работают 180 кураторов, за каждым из которых закреплено по 4-5 семей. При этом, некоторые чиновники помогают 9-10 семьям. В решении вопросов участвуют государственные, областные и коммерческие структуры, а также – частные спонсоры.