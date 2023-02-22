Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области собирают сразу пять посылок для участников СВО. Об этом рассказал советник губернатора Сергей Лежнев.

Формированием одной из них займутся орловские спортсмены под руководством главы Департамента спорта Алексея Берестова. После чего чиновник лично доставит груз на передовую.

В планах закупить тактические перчатки, разгрузочные жилеты, теплые толстовки, носки, нижнее белье, джентельменские наборы, бензопилы, гвозди, блиндажные свечи, маскировочные сети, горелки, плащ-палатки, ноутбук, квадрокоптер, сварочный аппарат, шуруповерты, болгарки, продукты питания, медикаменты и многое другое.

– Сейчас необходимо стать опорой нашим ребятам, которые в это самое время стоят на страже нашего мира, защищают право быть и право жить, заниматься спортом, выступать на соревнованиях и гордо нести наш флаг. Осознание необходимости поддержки наших ребят зависит от человека. Каждый может внести посильный вклад в нашу общую победу. На таких людях как вы и держится Россия, – подчеркнул Сергей Лежнев.

Напомним, каждый желающий помочь может принести товары и продукты в администрацию Орловского муниципального округа (улица Полярная, 12) и Центр «Патриот57» (улица Привокзальная, 8).