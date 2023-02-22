Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в пожаре погиб мужчина. Причина возгорания устанавливается.

Жилой двухквартирный дом на улице Ревкова поселка Нарышкино загорелся 21 февраля около трех часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных здание горело изнутри по всей площади. По оценкам специалистов существовала угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Через час спасателями в помещении было обнаружено тело мужчины. В результате пожара в жилом доме обе квартиры выгорели изнутри, огнем уничтожена кровля.

Всего в Орловской области за прошедшие сутки произошло два пожара.