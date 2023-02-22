Орловские футболистки забили шесть безответных голов в ворота воронежской «Стали»

Фото со страницы «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» в VK.

В Смоленске состоялся матч первенства России по мини-футболу среди женских команд. «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» уверенно расправился с воронежской «Сталью-ВГАС». Причем, забивали исключительно «орлицы»: трижды отличилась Дарья Башлыкова, дважды – Елена Кондурова, и еще один мяч на счету Марии Липяговой. Итоговый счет – 6:0 в пользу орловского клуба.

Таким образом, «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» выиграл группу "А" с шестью победами в шести матчах при разнице мячей 44:7. Второй финишировала «Сталь-ВГАС» с девятью баллами. ТОП-3 замкнул губкинский «СШ № 3» (шесть).