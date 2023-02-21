Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В Орле академию футбола назвали именем Юрия Семина. Соответствующий документ появился на сайте правительства региона.

Так, спортивную школу олимпийского резерва «Русичи» переименовали в спортивную школу «Академия футбола имени Юрия Павловича Семина».

Постановление подписал исполняющий обязанности губернатора в отсутствие Андрея Клычкова Вадим Соколов.

Российский и советский тренер в юности жил в Орле. В 1964-65 годах Семин играл за местную футбольную команду «Спартак».

Его имя носит бывшая детско-юношеская спортивная школа № 9. В момент своего основания она носила название «Олимп».