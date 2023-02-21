«Запад решил уничтожить нас, но не удается»: орловский губернатор Андрей Клычков прокомментировал послание президента

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в столичном Гостином дворе.

На мероприятии присутствовал и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Своими впечатлениями от услышанного глава региона поделился в социальных сетях.

- Все маски сброшены. Запад решил уничтожить нас, но не удается. Наша экономика выстояла. Сегодня президент озвучил целый ряд мер по поддержке экономики, по социальной сфере, включая и увеличение со следующего года МРОТ сразу на 10%, и, конечно, концептуальные задачи по увеличению нашей обороноспособности и безопасности. Я абсолютно убежден, что, объединившись, мы справимся с любыми задачами, - заявил Андрей Клычков.

Главные тезизы выступления российского лидера опубликованы на сайте KP.RU.