Фото: Сергей Силаев

Орловские антимонопольщики признали незаконной рекламу дешевого сахара. Акция нарушила требования закона «О рекламе».

В октябре прошлого года один из супермаркетов в Орле провел рекламную акцию по продаже сахара по 29,9 рубля за килограмм. Реклама активно транслировалась на региональном телевидении и вызвала множество жалоб со стороны орловцев.

Оказалось, что обязательным условием покупки товара по цене 29.90 рублей за килограмм, является единовременная покупка товаров на 1200 рублей в этом магазине, в том числе и покупка сахара не менее 5 килограмм. В связи с этим покупатели пожаловались на то, что реклама ввела их в заблуждение, так как в ней не было указано данного условия.

Изучив рекламу, специалисты УФАС согласились с доводами орловцев. Большинство экспертов пришло выводу, что представленная информация, в силу ограниченного времени ее распространения, скорости смены кадров, разного шрифта, стиля, цвета оформления текста, недоступна для восприятия в полном объеме и может вводить потребителей в заблуждение.

Комиссия УФАС по Орловской области посчитала, что данная акция нарушает требования закона «О рекламе». Предписание о прекращении нарушений торговой сети не выдали, так как рекламная акция давно прошла.

Материалы дела передали уполномоченному сотруднику УФАС региона для возбуждения дела об административном правонарушении. Решение УФАС может быть обжаловано в арбитражный суд.