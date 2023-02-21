Фото: пресс-служба администрации Орла

В орловских школах участники СВО провели «Уроки мужества». Бойцы рассказали о службе и ответили на вопросы учеников.

В гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера беседовал с учащимися гвардии старший лейтенант Денис, а в школе № 2 принимали своего выпускника Алексея.

Заместитель командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе, участник спецоперации на Украине Денис ответил на вопросы школьников о наградах, любимых произведениях и предметах в школе.

«Россия – это держава, которая защищает справедливость, правду, истинность. Мы просто не могли остаться в стороне от тех ужасных событий», – обратился к школьникам военный.

Алексей окончил школу № 2 в 2017 году, а после поступил в Орловский медицинский колледж. Он всегда мечтал связать жизнь с военным делом. В школе был членом «Кадетов Орловщины», затем присоединился к Всероссийскому студенческому корпусу спасателей.

«Честно говорю, приходилось трудно, но русский человек, русский воин не привык отступать. То, кем я являюсь, – большая заслуга моих преподавателей», – рассказал Алексей.

В ноябре 2022 года указом президента России Алексей награжден медалью Суворова за мужество, проявленное на передовой при спасении боевых товарищей.