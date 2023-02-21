Фото: Елена Зябкина

Дорогу возле Хотынца отремонтируют за 101 миллион рублей. В настоящее время идет поиск подрядчика.

Аукцион размещен на портале Госзакупок. Согласно конкурсной информации, подрядчику предстоит капитально отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Болхов - «Орел - Витебск» в границах пгт. Хотынец. Также исполнителю необходимо выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную документацию.

Начальная цена контракта составляет 101 миллион рублей. Капитальный ремонт дороги начнется уже в текущем году.

Напомним, в этом году в Орловской области отремонтируют 19 участков автодорог протяженностью 38,1 километра. На эти цели предусмотрено 1 миллиард 65 миллионов рублей. Из них 11 участков автомобильных дорог региональногои межмуниципального значения. Их протяженность 25,7 километров.