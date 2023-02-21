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Стало известно, сколько времени тратят орловцы на поиск первой работы. Регион входит в пятерку лидеров по скорости трудоустройства.

Орловским выпускникам 2016-2020 годах, получившим среднее профессиональное и высшее образование, понадобилось в среднем 2,4 месяца для того, чтобы найти работу, что соответствует пятому месту по стране по скорости трудоустройства. При этом большинство трудоустроившихся молодых специалистов (71 %) в Орловской области искали работу меньше месяца. Такие данные приводит Росстат.

В среднем по России выпускники ищут работу 4 месяца. Выпускники в Чукотском АО трудоустраиваются в течение двух недель, а в Чеченской Республике трудоустройство занимает 14,5 месяцев. Москвичам в этом плане везет больше, однако первую работу в столице удается найти в среднем за 3,3 месяца.