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В Орловской области 1 марта пройдет проверка системы оповещения. Жителей региона просят не паниковать, когда завоют сирены.

О проведении традиционной комплексной проверки готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и комплексной системы экстренного оповещения сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рев стационарных и выносных сирен орловцы услышат 1 марта с 10.30 до 12.00 во всех муниципалитетах. Такое распоряжение дано региональной Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Убедительно просим горожан сохранять спокойствие! Это ПЛАНОВАЯ проверка, а не призыв к действию! Повторяем: без паники!, - подчеркнули в пресс-службе мэрии Орла.